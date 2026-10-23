Kurukshetra News: इस्कॉन ने भक्तों संग शुरू की धर्मक्षेत्र की परिक्रमा यात्रा

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यात्रा के दौरान बताया गया कि कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक स्थल के साथ संपूर्ण मानवता के लिए अध्यात्म, धर्म और आत्मज्ञान का केंद्र है। यहां भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश देकर युगों युगों तक चलने वाली आध्यात्मिक क्रांति की नींव रखी थी।इस पूरी परिक्रमा यात्रा का प्रबंधन इस्कॉन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष साक्षी गोपाल कर रहे हैं। यात्रा के दौरान भक्तों ने गीता स्थली ज्योतिसर, जहां श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता का उपदेश दिया था, का दर्शन किया।ब्रह्म सरोवर पर सैकड़ों देशी और विदेशी भक्तों ने साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया, जिसे देश स्थानीय लोग भर विभोर हो गए। परिक्रमा में भीष्म कुंड, श्रीकृष्ण-अर्जुन मंदिर, कामाख्या वन, अक्षय पात्र, भद्रकाली शक्तिपीठ, स्थानेश्वर महादेव और राधा-कृष्ण मिलन मंदिर जैसे पावन स्थलों को भी सम्मिलित किया गया।कई स्थलों पर हरिनाम संकीर्तन, गीता पाठ, प्रवचन, और कीर्तन की गूंज ने श्रद्धालुओं को भक्ति में सराबोर कर दिया। विशेष रूप से श्रीकृष्ण-अर्जुन मंदिर, ज्योतिसर में आयोजित प्रवचनों में गीता के श्लोकों की व्याख्या करते हुए बताया कि वर्तमान युग में धर्मक्षेत्र परिक्रमा जैसे आयोजनों की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये आत्मा को जगाते हैं और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।इस्कॉन की योजना है कि इस ऐतिहासिक धर्मक्षेत्र परिक्रमा यात्रा को हर वर्ष आयोजित किया जाए, जिससे भारत और विश्वभर के भक्त इस पावन तीर्थ की महिमा को समझ सकें और श्रीकृष्ण की भक्ति में और अधिक दृढ़ हों। इस यात्रा ने भक्तों को श्रीकृष्ण के चरणों से जोड़ते हुए कुरुक्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य भी किया। संवाद