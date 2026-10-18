Kurukshetra News: नरहरि भवन में छात्रों के साथ चीफ वार्डन ने किया भोजन

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प्रो. जसबीर सिंह ने बताया कि वह पिछले तीन महीने में 10 से अधिक बार हॉस्टलों का दौरा कर चुके हैं। हर बार उन्होंने हॉस्टल में भोजन भी किया है। छात्रों की शिकायतों और सामने आने वाली कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। हॉस्टलों में भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए मेस कमेटियां बनाई गई हैं। हर हॉस्टल में एक रजिस्टर भी रखा गया है, जिसमें छात्र अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। संवाद

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कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन प्रो. जसबीर सिंह ने नरहरि भवन का दौरा किया। उन्होंने छात्रों के साथ भोजन किया और हॉस्टल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उनका कहना है कि खाने की गुणवत्ता को लेकर अब तक किसी छात्र ने शिकायत नहीं दी है।