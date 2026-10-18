फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   The Chief Warden had a meal with the students at Narhari Bhawan.

Kurukshetra News: नरहरि भवन में छात्रों के साथ चीफ वार्डन ने किया भोजन

Sun, 18 Oct 2026 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
The Chief Warden had a meal with the students at Narhari Bhawan.
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन प्रो. जसबीर सिंह ने नरहरि भवन का दौरा किया। उन्होंने छात्रों के साथ भोजन किया और हॉस्टल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उनका कहना है कि खाने की गुणवत्ता को लेकर अब तक किसी छात्र ने शिकायत नहीं दी है।
विज्ञापन

प्रो. जसबीर सिंह ने बताया कि वह पिछले तीन महीने में 10 से अधिक बार हॉस्टलों का दौरा कर चुके हैं। हर बार उन्होंने हॉस्टल में भोजन भी किया है। छात्रों की शिकायतों और सामने आने वाली कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। हॉस्टलों में भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए मेस कमेटियां बनाई गई हैं। हर हॉस्टल में एक रजिस्टर भी रखा गया है, जिसमें छात्र अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed