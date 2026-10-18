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Kurukshetra News: शाहाबाद में कार से नशीला पदार्थ बरामद, तीन गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 01:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:54 AM IST
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Narcotics seized from a car in Shahabad; three arrested
शाहाबाद। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एचएसएनसीबी) ने लाडवा रोड पर तीन युवकों को पकड़ा। उनकी महिंद्रा एक्सयूवी कार से 268 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ।
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एचएसएनसीबी कुरुक्षेत्र यूनिट के एसआई गुरनाम सिंह के अनुसार टीम शनिवार सुबह शाहाबाद क्षेत्र में गश्त कर रही थी। सूचना पर टीम ने नाकाबंदी की। पुलिस को देखकर चालक ने कार मोड़कर भागने की कोशिश की। टीम ने उसे रोक लिया। कार में नीरज उर्फ रैम्बो, रणधीर सिंह उर्फ धीरू और अंग्रेज शर्मा सवार थे। राजपत्रित अधिकारी दीक्षा चौधरी की मौजूदगी में तलाशी ली गई। डैशबोर्ड से चिट्टा और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस चिट्टा के स्रोत और सप्लाई की जांच कर रही है।
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