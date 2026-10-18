Kurukshetra News: रोडवेज में 900 पद खाली, 18 साल से पदोन्नति अटकी

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परिचालकों ने महाप्रबंधक के जरिए राज्य परिवहन के महानिदेशक को पत्र भेजा है। उन्होंने वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर पदोन्नति की मांग की। कर्मियों का कहना है कि इतने पद खाली होने पर भी देरी क्यों हो रही है। वर्ष 2008 में करीब 1910 परिचालकों की भर्ती हुई थी। इनमें से कई 18 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। पदोन्नति न मिलने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। आशंका है कि कई परिचालक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। महानिदेशक को भेजे पत्र में 2008 बैच के 600 से अधिक परिचालकों को पात्र बताया गया है।पदोन्नति पर सवालऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 900 से अधिक पद रिक्त हैं। परिचालक निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। उनकी पदोन्नति पर तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए। कर्मचारियों को अब विभागीय मुख्यालय से कार्रवाई की उम्मीद है।