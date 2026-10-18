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पशुपालकों को तीन लाख तक ऋण : डॉ. विकास

Sun, 18 Oct 2026 01:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:55 AM IST
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Loans of up to three lakh for livestock farmers: Dr. Vikas
कुरुक्षेत्र। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। यह ऋण गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी के रखरखाव के लिए है। इस योजना का उद्देश्य छोटे किसानों की आय बढ़ाना और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. विकास कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान अपने पशुओं की देखभाल के खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पशुपालक 1 लाख 60 हजार रुपये तक की सीमा का कार्ड बिना जमीन गिरवी रखे और बिना किसी जमानत के बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक सीमा का कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसे अपनी जमीन या कोई अन्य जमानत देनी होगी।
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