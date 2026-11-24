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कुरुक्षेत्र। पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घुमंतू परिवारों की बस्तियों से लेकर स्कूलों तक पहुंचीं। जिन परिवारों के लिए बच्चों को टीकाकरण बूथ तक लाना आसान नहीं होता, वहां टीमों ने खुद पहुंचकर पोलियोरोधी दवा पिलाई। अभियान के तहत दूसरे दिन जिले में घर-घर जाकर कुल 20,290 बच्चों को खुराक दी गई। इसके लिए विभाग की 48 मोबाइल टीमें सक्रिय रहीं।मोबाइल टीमों ने ग्रामीण और दूरदराज स्थित बस्तियों में पहुंचकर बच्चों को दवा पिलाई। इन टीमों का विशेष फोकस घुमंतू परिवारों, झुग्गी-झोपड़ियों, कच्ची बस्तियों और ईंट-भट्ठों पर रहने वाले परिवारों के बच्चों तक पहुंचने पर रहा। जिले में पांच साल तक की उम्र के 96,168 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के पहले दिन सोमवार को बूथों पर 64,927 बच्चों को खुराक दी गई थी। विभाग ने अभियान के लिए 682 स्थायी बूथ बनाए हैं। इसके अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य आवागमन वाले स्थानों पर 36 ट्रांजिट टीमें लगाई गई हैं। अभियान की निगरानी के लिए 112 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।मोबाइल टीमें पूरे दिन ग्रामीण और दूरदराज स्थित बस्तियों में पहुंचीं। इन क्षेत्रों में टीमों ने निर्धारित लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है। मंगलवार को अभियान के तीसरे दिन भी टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाएंगी। - डॉ. शैलजा, जिला नोडल अधिकारी