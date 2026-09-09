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Kurukshetra News: विषय बदलवाने के लिए सड़क पर उतरे छात्र, कुलपति कार्यालय पर दिया धरना

Wed, 09 Sep 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:37 AM IST
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Students took to the streets to demand a change of subject and staged a sit-in at the Vice Chancellor's office.
कुरुक्षेत्र। कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना देते छात्र। संवाद 
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आईआईएचएस संस्थान में सैकड़ों छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें मल्टीपल डिसिप्लिन कोर्स के तहत विषय अलॉट किए गए हैं। छात्र इन विषयों को बदलवाना चाहते हैं। मंगलवार को छात्र-छात्राएं सड़क पर उतर आए। उन्होंने कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना दिया और जमकर नारेबाजी की।
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इंडियन नेशनल लोकदल छात्र संगठन के बैनर तले साहिल नेहरा, रोहित, हरविंद्र मलिक, देवा और सिमरन सहित अन्य छात्र शामिल थे। उन्होंने बताया कि वे मल्टीपल डिसिप्लिन कोर्स के विषय बदलवाना चाहते हैं। इनमें कई विषय हैं, लेकिन संस्थान प्रबंधन इस पर तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। संस्थान के 168 से ज्यादा छात्र-छात्राएं विषय बदलना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी पढ़ाई सुचारू होगी। वे बेहतर अंक भी अर्जित कर पाएंगे।
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कुलसचिव से मुलाकात
छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुलसचिव प्रो वीरेंद्र पाल से मुलाकात की। कुलसचिव ने उनकी समस्या को जानने का आश्वासन दिया। उन्होंने समाधान किए जाने का भरोसा भी दिलाया।
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