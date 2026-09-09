Kurukshetra News: विषय बदलवाने के लिए सड़क पर उतरे छात्र, कुलपति कार्यालय पर दिया धरना

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इंडियन नेशनल लोकदल छात्र संगठन के बैनर तले साहिल नेहरा, रोहित, हरविंद्र मलिक, देवा और सिमरन सहित अन्य छात्र शामिल थे। उन्होंने बताया कि वे मल्टीपल डिसिप्लिन कोर्स के विषय बदलवाना चाहते हैं। इनमें कई विषय हैं, लेकिन संस्थान प्रबंधन इस पर तैयार नहीं है। ऐसे में छात्रों के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। संस्थान के 168 से ज्यादा छात्र-छात्राएं विषय बदलना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी पढ़ाई सुचारू होगी। वे बेहतर अंक भी अर्जित कर पाएंगे।कुलसचिव से मुलाकातछात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुलसचिव प्रो वीरेंद्र पाल से मुलाकात की। कुलसचिव ने उनकी समस्या को जानने का आश्वासन दिया। उन्होंने समाधान किए जाने का भरोसा भी दिलाया।