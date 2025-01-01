Kurukshetra News: महामृत्युंजय मंत्र जाप से गूंजा श्री मारकंडेश्वर महादेव मंदिर

कुरुक्षेत्र। श्री मारकंडेश्वर महादेव मंदिर ठसका मीरां जी में सर्वकल्याण की भावना से बुधवार को 11 विद्वान ब्राह्मणों की ओर से महामृत्युंजय मंत्र पाठ शुरू किया गया। यह अखिल भारतीय श्री मारकंडेश्वर जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत जगन्नाथ पुरी व अन्य संतों के सान्निध्य में हुआ।इस से पूर्व कलशयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। मुख्य यजमान के तौर पर कनाड़ा से नरेश काजल, चंडीगढ़ से राजीव गर्ग, दिया गर्ग व उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यजमान परिवार व श्रद्धालुओं आदि ने पूरे विधिविधान से मंडप पूजन संपन्न करवाया। मंदिर परिसर में सजे मंडप में प्राकट्योत्सव समारोह का शुभारंभ हुआ। इसी के साथ महंत जगन्नाथ पुरी एवं अन्य संतों द्वारा पूजन एवं आरती कर महामृत्युंजय मंत्र जाप पाठ का सर्वकल्याण की भावना से शुभारंभ किया गया। प्राकट्योत्सव में स्वामी संतोषानंद, महंत कमला पुरी, महंत लक्ष्मी नारायण पुरी, कथा वाचक आचार्य प. कमल कुश, स्वामी विश्वनाथ पुरी, स्वामी राम नाथ पुरी, आदि मौजूद रहे।