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इस्माइलाबाद। डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल लूखी में आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ के नर्सरी वर्ग में लड़कों में शिवजोत ने पहला, गुरबाज सिंह ने दूसरा और हितार्थ कश्यप ने तीसरा स्थान हासिल किया। लड़कियों में जसनूर प्रथम, त्रिशा द्वितीय और मिष्टी तृतीय रहीं। प्रतियोगिता में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने अलग-अलग स्पर्धाओं में स्थान हासिल किए।एलकेजी के 100 मीटर दौड़ के लड़कों में करण और एकम सिंह व लड़कियों में दीप्ति, रावी और अक्षिता ने स्थान प्राप्त किए। यूकेजी के लड़कों में गुरनेक, पारिक्षित और दिव्यांश व लड़कियों में अन्वी, दीक्षा और माहिरा ने क्रमशः स्थान हासिल किए। पहली कक्षा के लड़कों में युवराज, गुरफतेह सिंह व जसकीरत और लड़कियों में देविका, गुरसिरत और परविंदर कौर ने स्थान प्राप्त किए। दूसरी कक्षा के लड़कों में अरमान, आरव जाटू व मनमीत सिंह और लड़कियों में पर्निधि, रिया और सवरजीत ने स्थान हासिल किए।तीसरी कक्षा के लड़कों में सुरिया, प्रिंस व वंश और लड़कियों में दीक्षा सैनी, नव्या और जेसिका ने स्थान प्राप्त किए। चौथी कक्षा के लड़कों में गुरसीरत, गुरवंत और निर्भय तथा सतबीर, गुरप्रताप और दिशांत ने स्थान हासिल किए। पांचवीं कक्षा के लड़कों में युवराज, गुरशरण और विशान्त तथा लड़कियों में नमन, लविता और सहजप्रीत ने स्थान प्राप्त किए। छठी कक्षा की लड़कियों में परी, जसनूर और सुहानी, सातवीं में गुंजन, रसमीत और मनत तथा आठवीं में दृष्टि, मानवी और रीत कौर ने स्थान हासिल किए।नौवीं कक्षा के लड़कों में अंकित, गुरविंदर और प्रांजल तथा लड़कियों में वैशाली, भूमिका और सृष्टि ने स्थान प्राप्त किए। दसवीं कक्षा के लड़कों में गुरप्रीत, अमित और आर्यन तथा लड़कियों में नंदिनी, वंशिका और प्रिया ने स्थान हासिल किए। ग्यारहवीं कक्षा के लड़कों में युवराज, अभिषेक और वरिश तथा लड़कियों में नमनजोत, कोमल और नवप्रीत ने स्थान प्राप्त किए। बारहवीं कक्षा के लड़कों में शिवम, सुखमन और गीतंश तथा लड़कियों में सप्रीत, सगुनप्रीत और तरनप्रीत ने स्थान हासिल किए।जंपिंग रेस में नर्सरी की यशिका तंवर, रिया और गुनताज कौर, एलकेजी की सौरिका, गुरसिरत और नवनीत, यूकेजी की नमन जाटू, शानवी व चार्वीपाल और तीसरी कक्षा की कनिष्का, रूहानी और कृतिका ने स्थान प्राप्त किए। बाधा दौड़ में एलकेजी की हरलीन, अशनूर और हरगुन कौर, यूकेजी के गुरजोत सिंह, गुरतेज और हियांश तथा पांचवीं कक्षा के जसप्रीत सिंह, इतिश और हरमन ने स्थान हासिल किए।एक टांग दौड़ में पहली कक्षा की लड़कियों में अक्षरा, मनत और शंवी तथा लड़कों में गुरकीरत, मनकीरत और शिवम ने स्थान प्राप्त किए। दूसरी कक्षा के लड़कों में हैरी, हरमन और गुरनूर ने स्थान हासिल किए। प्रिपेयरिंग रेस में तीसरी कक्षा के खुशमीत, शिवांश और गुर्जेश तथा चौथी कक्षा के जीवन, गुरकीरत और सारांश ने बेहतर प्रदर्शन किया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सरदार बूटा सिंह (चेयरमैन) और डॉ. सुभाष तंवर (मैनेजर) ने किया। उन्होंने और विद्यालय के प्रधानाचार्य हरेश पाल पांचाल ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।