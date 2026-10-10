Kurukshetra News: बाबैन में सेवा सेतु शिविर का आयोजन आज

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शिविर की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को एसडीएम लाडवा राजेश कुमार सोनी ने बीडीपीओ कार्यालय बाबैन में संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुशील मंगला भी मौजूद रहे। एसडीएम ने शिविर के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए अधिकारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियां पूरी गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए।एसडीएम राजेश कुमार सोनी ने बताया कि सेवा सेतु शिविर में सभी संबंधित विभागों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, पशुपालन विभाग और समाज कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभाग शामिल होंगे। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, बीपीएल कार्ड तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाओं के लिए भी स्टॉल लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं मिल सकें।