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Kurukshetra News: गीता निकेतन में नवरात्र पर सांझी, माता पूजन संग डांडिया-गरबा

Sun, 18 Oct 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:46 AM IST
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Sanjhi, Dandiya-Garba along with Mata Pooja on Navratri at Geeta Niketan
कुरुक्षेत्र। मोहन नगर स्थित गीता निकेतन विद्या मंदिर में नवरात्र के अवसर पर सांझी माता पूजन और डांडिया-गरबा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की गई। विद्यालय की नन्हीं कन्याएं माता के नौ स्वरूपों की वेशभूषा में पहुंची। इसके बाद सांझी माता की आरती हुई।
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मातृशक्ति ने डांडिया और गरबा की प्रस्तुतियां देकर उत्साह बढ़ाया।कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्याम लाल कौशल, प्रांत शिशु वाटिका संयोजक सोमदत्त शर्मा, महिला प्रतिनिधि किरण गर्ग, प्रधानाचार्य यशपाल वधवा और मातृशक्ति प्रतिनिधि शिखा गुप्ता उपस्थित थे। किरण गर्ग ने सांझी माता की परंपरा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। श्याम लाल कौशल ने बच्चों में संस्कार और अनुशासन विकसित करने पर जोर दिया।
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