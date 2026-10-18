Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में सांझी-डांडिया उत्सव, माताओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

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कार्यक्रम का समापन सांझी पूजन और आरती के साथ हुआ। विद्यालय के प्राचार्य अनिल मदान ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने में सहायक होते हैं। ये आपसी प्रेम, सहयोग और संस्कारों को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम संयोजिका डॉ. गीता शर्मा ने बताया कि सांझी और डांडिया जैसे उत्सव पारंपरिक रीति-रिवाजों को जीवंत बनाए रखते हैं।मुख्य वक्ता के विचारमुख्य वक्ता डॉ. रीटा, जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन में सहायक प्रोफेसर हैं, उन्होंने सांझी को हरियाणा की लोक संस्कृति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि डांडिया शक्ति की उपासना और बुराइयों पर विजय का संदेश देता है। डॉ. रीटा ने माताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने और नारी सम्मान का महत्व समझाया। उन्होंने जीजाबाई, सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी की माता के उदाहरण भी दिए।