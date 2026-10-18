फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Sanjhi-Dandiya festival in Kurukshetra; mothers gave cultural performances

Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में सांझी-डांडिया उत्सव, माताओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

Sun, 18 Oct 2026 01:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Sanjhi-Dandiya festival in Kurukshetra; mothers gave cultural performances
कुरुक्षेत्र। रेलवे रोड स्थित श्रीमद्भगवद्गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सांझी व डांडिया उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए सांझी के चित्र कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। विद्यार्थियों की माताओं ने डांडिया नृत्य की प्रस्तुतियां देकर उत्सव में रंग भर दिए।
विज्ञापन

कार्यक्रम का समापन सांझी पूजन और आरती के साथ हुआ। विद्यालय के प्राचार्य अनिल मदान ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने में सहायक होते हैं। ये आपसी प्रेम, सहयोग और संस्कारों को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम संयोजिका डॉ. गीता शर्मा ने बताया कि सांझी और डांडिया जैसे उत्सव पारंपरिक रीति-रिवाजों को जीवंत बनाए रखते हैं।
विज्ञापन


मुख्य वक्ता के विचार
मुख्य वक्ता डॉ. रीटा, जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन में सहायक प्रोफेसर हैं, उन्होंने सांझी को हरियाणा की लोक संस्कृति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि डांडिया शक्ति की उपासना और बुराइयों पर विजय का संदेश देता है। डॉ. रीटा ने माताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने और नारी सम्मान का महत्व समझाया। उन्होंने जीजाबाई, सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी की माता के उदाहरण भी दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed