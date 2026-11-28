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निबंध लेखन प्रतियोगिता में मास्टर्स ऑफ कॉमर्स अंतिम वर्ष की छात्रा रितिका नरवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स अंतिम वर्ष की छात्रा दुआ अग्रवाल दूसरे स्थान पर रही। विज्ञापन



निर्णायक मंडल ने कहा कि भारतीय संविधान लोकतंत्र की खूबसूरती है। अनेक देशभक्तों के अथक प्रयासों के बाद देश को संवैधानिक दर्जा मिला था। राष्ट्र के सभी नागरिक ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हैं। विज्ञापन विज्ञापन



इस अवसर पर प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष संविधान के मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में मास्टर्स ऑफ कॉमर्स अंतिम वर्ष की छात्रा रितिका नरवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स अंतिम वर्ष की छात्रा दुआ अग्रवाल दूसरे स्थान पर रही।निर्णायक मंडल ने कहा कि भारतीय संविधान लोकतंत्र की खूबसूरती है। अनेक देशभक्तों के अथक प्रयासों के बाद देश को संवैधानिक दर्जा मिला था। राष्ट्र के सभी नागरिक ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हैं।इस अवसर पर प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष संविधान के मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया।

कुरुक्षेत्र। एनएसयूआई की ओर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संविधान से संबंधित विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई गई। महासचिव सूर्यदेव लैहल और छात्र नेता सौरव पेगा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में संसार ज्यूडिशियल अकादमी के शिक्षक एडवोकेट राहुल और हरमनप्रीत ने निर्णायक की भूमिका निभाई।