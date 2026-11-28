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उगाला में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को सुखपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उगाला के प्रिंसिपल सरदार हरपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता में हरियाणा की खिलाड़ियों ने तीनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल कर प्रदेश का दबदबा कायम किया।हरियाणा साइक्लिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नीरज तंवर ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत सरकार और भारतीय साइक्लिंग महासंघ साइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन कर रहे हैं। इससे महिला खिलाड़ियों को बेहतर मंच और नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलता है।ये रहे परिणाम- एलीट महिला वर्ग (25 किलोमीटर): मीनाक्षी प्रथम, अंशु देवी द्वितीय और भूमिका तृतीय स्थान पर रही।- जूनियर गर्ल्स वर्ग (15 किलोमीटर): शोफा प्रथम, असगा रानी द्वितीय और मनप्रीत तृतीय स्थान पर रही।- सब जूनियर गर्ल्स वर्ग (10 किलोमीटर): दीक्षा प्रथम, दीक्षा द्वितीय और अंजल राणा तृतीय स्थान पर रही।