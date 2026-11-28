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सुभाष सुधा ने कहा कि विद्यालय के मुख्य द्वार का नवनिर्माण शिक्षा के मंदिर के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास और भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित संस्कारयुक्त शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्राचार्य नारायण सिंह ने अतिथियों का आभार जताया। समारोह में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर डॉ. ममता सचदेवा, कृष्णचंद रंगा, रणधीर वालिया, सुभाष बंसल, डॉ. पंकज शर्मा सहित आचार्य, विद्यार्थी, अभिभावक और नगरवासी मौजूद रहे।

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कुरुक्षेत्र। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय परिसर में शुक्रवार को विद्यालय के मुख्य द्वार के नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ संस्कृत आचार्यों ने मंगल स्वस्ति वाचन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। मुख्य यजमान के रूप में पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने शिरकत की। उनके साथ विद्या भारती उत्तरक्षेत्र के संगठन मंत्री विजय नड्डा और प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉ. घनश्याम शर्मा भी मौजूद रहे। शास्त्रोक्त विधि-विधान से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया।