Kurukshetra News: 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे राम

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रामलीला में दिखाया गया कि भगवान राम के अयोध्या नहीं पहुंचने पर भाई भरत व्याकुल हो जाते हैं और प्राण त्यागने की सोचने लगते हैं। इसी दौरान हनुमान भगवान राम का संदेश लेकर पहुंचते हैं और उनके अयोध्या लौटने की सूचना देते हैं। इसके बाद भगवान राम के आगमन पर राज्याभिषेक की रस्म निभाई जाती है। गुरु वशिष्ठ के साथ क्लब के प्रधान, कोषाध्यक्ष और मुख्य अतिथि ने भी भगवान श्रीराम का तिलक किया। इसके बाद मंगल आरती की गई।क्लब के कोषाध्यक्ष हरिंदर सिंगला ने बताया कि रामाड्रामाटिक क्लब वर्ष 1954 से लगातार रामलीला का मंचन कर रहा है। कोरोना काल में केवल एक वर्ष रामलीला का आयोजन नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की ओर से शुरू की गई इस परंपरा को क्लब निरंतर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने राज्याभिषेक के दिन भगवान राम के दरबार में मनोकामना करने से उसके एक वर्ष के भीतर पूरा होने की मान्यता का भी उल्लेख किया। संवाद