Kurukshetra News: 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे राम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:03 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 06:03 AM IST
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कुरुक्षेत्र। रामाड्रामाटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला के 12वें दिन भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक का मंचन किया गया। राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान राजेश कंसल ने पर्दा उठाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच पर 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के अयोध्या लौटने और गुरु वशिष्ठ द्वारा उनका राज्याभिषेक करने का दृश्य प्रस्तुत किया गया।
रामलीला में दिखाया गया कि भगवान राम के अयोध्या नहीं पहुंचने पर भाई भरत व्याकुल हो जाते हैं और प्राण त्यागने की सोचने लगते हैं। इसी दौरान हनुमान भगवान राम का संदेश लेकर पहुंचते हैं और उनके अयोध्या लौटने की सूचना देते हैं। इसके बाद भगवान राम के आगमन पर राज्याभिषेक की रस्म निभाई जाती है। गुरु वशिष्ठ के साथ क्लब के प्रधान, कोषाध्यक्ष और मुख्य अतिथि ने भी भगवान श्रीराम का तिलक किया। इसके बाद मंगल आरती की गई।
क्लब के कोषाध्यक्ष हरिंदर सिंगला ने बताया कि रामाड्रामाटिक क्लब वर्ष 1954 से लगातार रामलीला का मंचन कर रहा है। कोरोना काल में केवल एक वर्ष रामलीला का आयोजन नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की ओर से शुरू की गई इस परंपरा को क्लब निरंतर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने राज्याभिषेक के दिन भगवान राम के दरबार में मनोकामना करने से उसके एक वर्ष के भीतर पूरा होने की मान्यता का भी उल्लेख किया। संवाद
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रामलीला में दिखाया गया कि भगवान राम के अयोध्या नहीं पहुंचने पर भाई भरत व्याकुल हो जाते हैं और प्राण त्यागने की सोचने लगते हैं। इसी दौरान हनुमान भगवान राम का संदेश लेकर पहुंचते हैं और उनके अयोध्या लौटने की सूचना देते हैं। इसके बाद भगवान राम के आगमन पर राज्याभिषेक की रस्म निभाई जाती है। गुरु वशिष्ठ के साथ क्लब के प्रधान, कोषाध्यक्ष और मुख्य अतिथि ने भी भगवान श्रीराम का तिलक किया। इसके बाद मंगल आरती की गई।
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क्लब के कोषाध्यक्ष हरिंदर सिंगला ने बताया कि रामाड्रामाटिक क्लब वर्ष 1954 से लगातार रामलीला का मंचन कर रहा है। कोरोना काल में केवल एक वर्ष रामलीला का आयोजन नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि पूर्वजों की ओर से शुरू की गई इस परंपरा को क्लब निरंतर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने राज्याभिषेक के दिन भगवान राम के दरबार में मनोकामना करने से उसके एक वर्ष के भीतर पूरा होने की मान्यता का भी उल्लेख किया। संवाद
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