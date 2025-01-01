फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Rajasthan won titles in Under-17 and Under-19 football.

Kurukshetra News: राजस्थान ने अंडर-17 और अंडर-19 फुटबॉल में जीते खिताब

Tue, 06 Oct 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Rajasthan won titles in Under-17 and Under-19 football.
कुरुक्षेत्र। 37वें अखिल भारतीय खेल समारोह का समापन समारोह पर पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। श्रीमद्भगवद्गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र में आयोजित 37वें अखिल भारतीय पांच दिवसीय खेल समारोह का सोमवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के फुटबॉल वर्ग में अंडर-17 और अंडर-19 में राजस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि अंडर-14 वर्ग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विजेता रहा। समारोह में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने खिलाड़ियों को शील्ड और पदक देकर सम्मानित किया।


अंडर-14 लड़कों के वर्ग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रथम, दक्षिण क्षेत्र दूसरे और उत्तर क्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा। अंडर-17 लड़कों में राजस्थान ने पहला, उत्तर क्षेत्र ने दूसरा और दक्षिण क्षेत्र ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-19 में राजस्थान प्रथम, दक्षिण क्षेत्र द्वितीय और उत्तर क्षेत्र तृतीय रहा। वहीं वंदना प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रथम और उत्तर क्षेत्र द्वितीय रहा। अनुशासन में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पहला और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि उद्योगपति विनय गुप्ता और मुख्य वक्ता विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री देशराज शर्मा रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed