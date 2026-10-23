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Kurukshetra News: लाडवा में बिजली गुल होने से व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ा असर

Fri, 23 Oct 2026 06:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Fri, 23 Oct 2026 06:06 AM IST
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Power outage in Ladwa affects business establishments as well
लाडवा। बिजली दफ्तर में शिकायत करने पहुंचे पूर्व सरपंच हुकम चंद एवं अन्य। संवाद - फोटो : मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम
लाडवा। बिजली के निजीकरण के फैसले के विरोध में बुधवार रात 12 बजे से बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद सीएम विधानसभा क्षेत्र लाडवा में भी बिजली व्यवस्था ठप हो गई। बिजली न होने से बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ा। वहीं शहर वासियों ने भी भारी परेशानी झेली। शहर में बिजली न होने से पेयजल व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। शहर में पुराने जमाने की महिलाएं, बच्चे बाल्टी, मटको में पानी लाते नजर आए।
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गृहिणी सुनीता देवी, आशु रानी, आंचल, नीलम, पूजा आदि ने बताया कि वीरवार सुबह टंकी में पानी खत्म हो गया। जब दोपहर तक भी बिजली नहीं आई तो बिजली दफ्तर लाडवा में फोन किया, कई बार घंटी बजाने के बाद भी किसी भी कर्मचारी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि बिजली पानी न होने से घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो गए हैं। घर में न तो पीने के लिए पानी बचा है और न ही बर्तन आदि धोने के लिए। हो सकता है बिजली कर्मचारियों की मांगे जायज हों, लेकिन बिजली पानी मूलभूत सेवाओं को रोकना भी जायज नहीं। पूर्व सरपंच हुकम चंद गोविंदगढ़ ने कहा कि उसकी इंद्री-लाडवा मार्ग पर दुकान है। वीरवार सुबह जब वे दुकान पर पहुंचे तो पूरी मार्केट में बिजली नहीं थी। बिजली दफ्तर पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। बिजली दफ्तर के सभी कमरों पर ताले लटके हुए थे। उसे बिजली दफ्तर जाकर ही पता चला कि कर्मचारियों की हड़ताल है। संवाद

लाडवा। बिजली दफ्तर में शिकायत करने पहुंचे पूर्व सरपंच हुकम चंद एवं अन्य। संवाद

लाडवा। बिजली दफ्तर में शिकायत करने पहुंचे पूर्व सरपंच हुकम चंद एवं अन्य। संवाद- फोटो : मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम

लाडवा। बिजली दफ्तर में शिकायत करने पहुंचे पूर्व सरपंच हुकम चंद एवं अन्य। संवाद

लाडवा। बिजली दफ्तर में शिकायत करने पहुंचे पूर्व सरपंच हुकम चंद एवं अन्य। संवाद- फोटो : मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम

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