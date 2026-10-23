Kurukshetra News: लाडवा में बिजली गुल होने से व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ा असर

गृहिणी सुनीता देवी, आशु रानी, आंचल, नीलम, पूजा आदि ने बताया कि वीरवार सुबह टंकी में पानी खत्म हो गया। जब दोपहर तक भी बिजली नहीं आई तो बिजली दफ्तर लाडवा में फोन किया, कई बार घंटी बजाने के बाद भी किसी भी कर्मचारी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि बिजली पानी न होने से घर के सारे काम अस्त व्यस्त हो गए हैं। घर में न तो पीने के लिए पानी बचा है और न ही बर्तन आदि धोने के लिए। हो सकता है बिजली कर्मचारियों की मांगे जायज हों, लेकिन बिजली पानी मूलभूत सेवाओं को रोकना भी जायज नहीं। पूर्व सरपंच हुकम चंद गोविंदगढ़ ने कहा कि उसकी इंद्री-लाडवा मार्ग पर दुकान है। वीरवार सुबह जब वे दुकान पर पहुंचे तो पूरी मार्केट में बिजली नहीं थी। बिजली दफ्तर पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। बिजली दफ्तर के सभी कमरों पर ताले लटके हुए थे। उसे बिजली दफ्तर जाकर ही पता चला कि कर्मचारियों की हड़ताल है। संवाद