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Kurukshetra News: होटल में देर रात पुलिस टीम की दबिश, जुआ खेलते सात आरोपी गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:02 AM IST
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Police team raids hotel late at night; seven suspects arrested for gambling
कुरुक्षेत्र। होटल में कार्रवाई करते हुए डीएसपी सुरेश कुमार। पुलिस
कुरुक्षेत्र। अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने बुधवार देर रात पिहोवा रोड स्थित स्पारक होटल में दबिश देकर जुआ खेलते सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 45 हजार 210 रुपये की नकदी, सात मोबाइल फोन और छह बाइक व स्कूटी बरामद की हैं।
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सेल इंचार्ज सतविंदर सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि पिहोवा रोड स्थित एक होटल में अवैध रूप से जुआ खिलाया जा रहा है। इस पर डीएसपी मुख्यालय सुरेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने होटल में दबिश दी। पुलिस ने होटल का रजिस्टर जांचा तो उसमें किसी भी व्यक्ति की एंट्री दर्ज नहीं मिली। कमरों की तलाशी लेने पर जुआ खेलने का मामला सामने आया। पुलिस ने होटल मालिक सहित सात आरोपियों को काबू किया। सभी आरोपी आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं और कोई भी नशे की हालत में नहीं था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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