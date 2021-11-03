Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Kurukshetra becomes the first district in the state to reach the 'safe' category regarding HIV.

Kurukshetra News: एचआईवी की सुरक्षित श्रेणी पाने वाला कुरुक्षेत्र प्रदेश का पहला जिला

Thu, 12 Nov 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Kurukshetra becomes the first district in the state to reach the 'safe' category regarding HIV.
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह एचआईवी की सुरक्षित श्रेणी प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। यह उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और आमजन की जागरूकता का परिणाम है।
विज्ञापन

अतिरिक्त उपायुक्त पंकज सेतिया ने बताया कि अब विभाग का लक्ष्य कुरुक्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर एचआईवी की सुरक्षित प्लस श्रेणी में शामिल करना है। उन्होंने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में यह जानकारी दी, जहां एचआईवी की वर्तमान स्थिति, रोकथाम के उपायों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।
विज्ञापन

अब तक 10085 नागरिकों की एचआईवी जांच की गई है। यह जांच सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आईसीटीसी केंद्रों पर हुई। इनमें से 162 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। सभी पॉजिटिव व्यक्तियों को तुरंत एआरटी (एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी) केंद्र से जोड़ा गया है। उन्हें निशुल्क इलाज और परामर्श निरंतर मिल रहा है। विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed