Kurukshetra News: केयू में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को मिली खेल किट

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प्रो. वीरेंद्र पाल ने कहा कि खेल राष्ट्र निर्माण का मजबूत माध्यम हैं। महान हॉकी खिलाड़ी एवं ओलंपियन मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद को उनकी अद्भुत खेल प्रतिभा और हॉकी में योगदान के कारण दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। खिलाड़ियों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अनुशासन, मेहनत और खेल भावना को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए।खेल निदेशक प्रो. दिनेश राणा ने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना भी विकसित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत कर विश्वविद्यालय और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में खिलाड़ियों और अधिकारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच राजेश राजौंद, वॉलीबॉल कोच राजेश कुमार, हॉकी कोच मलकीत कौर, कबड्डी कोच संदीप कुमार, फुटबॉल कोच मोनिका सहित खेल निदेशालय के अधिकारी, प्रशिक्षक और खिलाड़ी मौजूद रहे।