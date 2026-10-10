फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Patwari suspended for negligence in crop verification.

Kurukshetra News: फसल सत्यापन में लापरवाही बरतने पर पटवारी निलंबित

Sat, 10 Oct 2026 02:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Patwari suspended for negligence in crop verification.
कुरुक्षेत्र। शाहाबाद क्षेत्र के गांव जंधेड़ी में पटवारी द्वारा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर फसल सत्यापन को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना मौका मुआयना किए ही पटवारी ने पोर्टल पर गैर कृषि योग्य भूमि दर्शाते हुए किसानाें की फसल का पंजीकरण अयोग्य कर दिया। मामला कृषि मंत्री तक पहुंचा तो एसडीएम द्वारा जांच के बाद आरोपी पटवारी को निलंबित कर दिया गया।
विज्ञापन

पटवारी को निलंबित किए जाने की पुष्टि करते हुए जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि गत दिनों कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया था। इस दौरान संबंधित किसानों ने कैबिनेट मंत्री के सामने अपनी शिकायत रखी थी। उस पर कैबिनेट मंत्री ने एसडीएम शंभू राठी को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन

एसडीएम ने जांच में पाया कि पटवारी प्रिंस द्वारा बिना मौका मुआयना किए ही सारे वेरिफिकेशन में गैर कृषि योग्य भूमि दर्ज करके मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण को अयोग्य सत्यापित कर दिया गया। पटवारी द्वारा किसानों का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर की गई गलतियों और लापरवाही के कारण किसानों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और उनकी फसल की बिक्री में बाधा आ रही थी। पटवारी द्वारा लापरवाही बरते जाने पर उन्हें निलंबित किया गया है, जिस दौरान उनका हेड क्वार्टर कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी कुरुक्षेत्र निश्चित किया गया है। वे जिला राजस्व अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अपना हेड क्वार्टर नहीं छोड़ सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed