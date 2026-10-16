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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   On Durga Ashtami, October 19, schools will remain open from 10:00 AM to 2:30 PM.

दुर्गा अष्टमी पर 19 अक्तूबर को सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे स्कूल

Fri, 16 Oct 2026 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:01 AM IST
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On Durga Ashtami, October 19, schools will remain open from 10:00 AM to 2:30 PM.
कुरुक्षेत्र। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर 19 अक्तूबर को जिले के राजकीय स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित होंगे। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, इस दिन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्कूल का समय समान रहेगा। जिले में करीब 458 ऐसे स्कूल हैं, जिनमें पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं।
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निदेशालय द्वारा जारी पत्र के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को समय परिवर्तन संबंधी निर्देश की जानकारी संबंधित विद्यालयों तक पहुंचाने को कहा है। निर्देश के अनुसार, एकल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेंगे।
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वहीं, दोहरी शिफ्ट में संचालित होने वाले विद्यालयों में पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। दूसरी शिफ्ट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह सामान्य दिनों की तरह ही चलेगी। निदेशालय ने अधिकारियों को निर्देश की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
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