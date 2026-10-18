Kurukshetra News: सांसद खेल महोत्सव एक नवंबर से

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आकर्षक नकद पुरस्कार

संसदीय कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह के अनुसार, खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। विधानसभा स्तर पर विजेता टीम को 50 हजार रुपये और उपविजेता को 25 हजार रुपये मिलेंगे। लोकसभा स्तर पर विजेता टीम को एक लाख रुपये, उपविजेता को 50 हजार रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21 हजार रुपये दिए जाएंगे। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के लिए भी आकर्षक पुरस्कार राशि रखी गई है, जिसके लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं।

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बाबैन। सांसद नवीन जिंदल की पहल पर संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2.0 का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में खिलाड़ी 11 खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताएं 1 नवंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर को समाप्त होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही उन्हें अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मंच भी मिलेगा। पहले चरण में 1 से 20 नवंबर तक विधानसभा स्तर पर मुकाबले होंगे, इसके बाद दूसरे चरण में 7 से 16 दिसंबर तक लोकसभा स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। महोत्सव का सीधा प्रसारण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। बाबैन मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा जालखेड़ी ने महोत्सव का पोस्टर जारी किया।