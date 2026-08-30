Kurukshetra News: पांच रुपये तक बढ़ाए जाएं दूध के दाम, मिलावट पर कसें शिकंजा

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प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पशुपालकों की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दूध के मौजूदा दामों में वृद्धि किया जाना जरूरी है ताकि पशुपालकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। एसोसिएशन ने दूध से संबंधित समितियों में पशुपालकों को शामिल करने की भी मांग की। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने दूध में मिलावट के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेने और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए नियमित जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने बताया कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश के डेयरी किसानों के हितों की रक्षा, उनकी आवाज़ को मजबूती देने तथा डेयरी व्यवसाय को लाभकारी, आधुनिक एवं टिकाऊ बनाने के लिए कार्यरत एक किसान-नेतृत्व वाला संगठन है।दूध के उचित खरीद मूल्य, पशु स्वास्थ्य, दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर नियंत्रण, उत्पादन लागत में कमी तथा डेयरी से जुड़ी नीतियों एवं निर्णयों में वास्तविक किसानों की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार, संबंधित विभागों, सहकारी संस्थाओं एवं डेयरी कंपनियों के समक्ष मजबूती से उठाता है।एसोसिएशन किसानों के लिए नियमित सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो का आयोजन भी करता है, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर पशु आनुवंशिकी, पोषण एवं फार्म प्रबंधन की नवीनतम जानकारी एक ही मंच पर मिल सके।