Kurukshetra News: प्रवेग समारोह में मेधावी सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:01 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:01 AM IST
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कुरुक्षेत्र। अग्रसेन पब्लिक स्कूल के सीनियर विंग में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह प्रवेग आयोजित किया गया। इसमें शैक्षणिक, खेलकूद, एनसीसी और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान पर रुद्र और 12वीं के कला संकाय में रिद्धि व विज्ञान संकाय में छवि राणा को मेमोरियल अवार्ड दिए गए। शौर्य सैनी, आक्ष्या गुप्ता, संजीदा, प्राची शर्मा और गीतांशी को विभिन्न श्रेणियों में सम्मान मिला। मुख्य अतिथि सुशील सारवान ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानाचार्या रीटा गोयल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं।
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