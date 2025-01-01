Kurukshetra News: एलसीएलओ कर्मियों का आमरण अनशन, एक की बिगड़ी तबीयत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:18 AM IST
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कुरुक्षेत्र। सीपीएलओ पद पर समायोजन और रोजगार संबंधी मांगों को लेकर एलसीएलओ कर्मचारियों का आमरण अनशन जारी है। 6 सितंबर रविवार को अनशन का चौथा दिन रहा। इस दौरान एक कर्मचारी नीतू की तबीयत काफी बिगड़ गई है।
झज्जर के कर्मचारी संजीव कुमार ने बताया कि चार दिन से वे भूख हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद कोई अधिकारी या मंत्री उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 23 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया था। मांगों का समाधान न होने पर कर्मचारियों ने 3 सितंबर से दोबारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। उनका कहना है कि भर्ती विज्ञापन में सीपीएलओ पद पर चयन प्रक्रिया हुई थी। बाद में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को एलसीएलओ पदनाम दे दिया गया। उन्हें नियमित कार्य और उचित मानदेय का लाभ भी नहीं मिल रहा है।
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झज्जर के कर्मचारी संजीव कुमार ने बताया कि चार दिन से वे भूख हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद कोई अधिकारी या मंत्री उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 23 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया था। मांगों का समाधान न होने पर कर्मचारियों ने 3 सितंबर से दोबारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। उनका कहना है कि भर्ती विज्ञापन में सीपीएलओ पद पर चयन प्रक्रिया हुई थी। बाद में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को एलसीएलओ पदनाम दे दिया गया। उन्हें नियमित कार्य और उचित मानदेय का लाभ भी नहीं मिल रहा है।
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