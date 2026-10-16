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Kurukshetra News: डिजाइन में लक्ष्मी प्रथम, डिजिटल रील निर्माण में नैंसी व नेहा ने हासिल किया पहला स्थान

Fri, 16 Oct 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:08 AM IST
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Lakshmi secured first place in design, while Nancy and Neha took the top spot in digital reel creation.
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया। इसके तहत लीफलेट डिजाइन और डिजिटल रील निर्माण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं का विषय स्वच्छ भारत : रोगाणुरोधी प्रतिरोध था। लीफलेट डिजाइन प्रतियोगिता में लक्ष्मी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिमरन और तनुशी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहीं।
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डिजिटल रील निर्माण प्रतियोगिता में नैंसी और नेहा की जोड़ी प्रथम रही। वहीं, हिमांशी, महक और निखिल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। इन प्रतियोगिताओं ने विद्यार्थियों को विषय से जुड़े संदेश को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। शिक्षकों ने उनकी रचनात्मकता की सराहना की और उन्हें ऐसी गतिविधियों में निरंतर भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
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