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Kurukshetra News: केयू ने 37वें ऑनलाइन एनईपी उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

Thu, 10 Sep 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:41 AM IST
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KU launches 37th online NEP orientation programme
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र ने 37वें ऑनलाइन एनईपी उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम अंबाला कैंट के आचार्य रघुवीर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहयोग से 17 सितंबर तक चलेगा। इसमें 58 संकाय सदस्य भाग ले रहे हैं। पहले दिन उपनिदेशक नीरज बातिश ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।
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प्राचार्य देसराज बाजवा ने शिक्षकों की बदलती भूमिका पर जोर दिया। पहले सत्र में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार की अनुपमा सांगवान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के उपयोग पर चर्चा की। उन्होंने नेपकिन एआई और गूगल एआई स्टूडियो से प्रभावी शिक्षण पर बात की। दूसरे सत्र में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के डी. आर. ठाकुर ने एनईपी-2020 के तहत समग्र और बहुविषयक शिक्षा का महत्व बताया। उन्होंने विद्यार्थियों में कौशल और मूल्यों के विकास पर बल दिया। दोनों सत्रों का संयोजन प्रियंका और सरबजीत ने किया।
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