Kurukshetra News: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 27 को गूंजेगा खेलो इंडिया संवाद

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इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेल, युवा नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। प्रधानमंत्री खेल और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। उप निदेशक सुरमयी शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के एनआईटी संस्थान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और दयानंद महाविद्यालय में होगा। संवाद के दौरान देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वर्ष 2036 के ओलंपिक के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने पर भी बात होगी। युवाओं को शासन व्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने और विकसित भारत के निर्माण में सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। युवा अपने विचार मेरा युवा भारत पोर्टल पर ऑनलाइन साझा कर सकेंगे। उन्हें वीबीवाईएलडी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

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कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय खेल दिवस पर 27 अगस्त को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे।