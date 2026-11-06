Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Inward movement and lifting affected; only one percent lifted on Thursday.

Kurukshetra News: आवक और उठान प्रभावित, वीरवार को महज एक फीसदी ठान

Fri, 06 Nov 2026 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Inward movement and lifting affected; only one percent lifted on Thursday.
कुरुक्षेत्र। जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक के साथ-साथ अब उठान की रफ्तार पर भी ब्रेक लगने लगा है। धान खरीद सीजन लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में मंडियों में पीआर धान की आवक बेहद कम रह गई है। वहीं, वीरवार को खरीद किए गए धान में से महज एक फीसदी धान का ही उठान हो पाया। इससे मंडियों में उठान की गति काफी धीमी नजर आई।
विज्ञापन


आंकड़ों के अनुसार, जिले में अब तक कुल 8 लाख 84 हजार 173 मीट्रिक टन (एमटी) धान की खरीद की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 2077 करोड़ 63 लाख 27 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, खरीदे गए धान में से अब तक 8 लाख 52 हजार 786 एमटी धान का उठान हो चुका है। हालांकि, खरीद और उठान के आंकड़ों में अभी अंतर बना हुआ है।
विज्ञापन


थानेसर मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि धान खरीद सीजन अब करीब 98 फीसदी तक निपट चुका है। मंडियों में अब पीआर धान की आवक बेहद कम हो गई है। सीजन के अंतिम दौर में पहुंचने के कारण खरीद प्रक्रिया भी लगभग समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही मंडियों में धान की आवक कम होने का असर उठान की गतिविधियों पर भी दिखाई देने लगा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed