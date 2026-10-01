Kurukshetra News: नवनीत के दमदार खेल से फाइनल में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम

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इस सफर में शाहाबाद की अनुभवी खिलाड़ी नवनीत कौर ने अहम भूमिका निभाई है। नवनीत ने टूर्नामेंट में अब तक करीब 10 गोल दागे हैं। उन्होंने भारतीय आक्रमण पंक्ति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। टीम के फाइनल में पहुंचने के बाद बुधवार को हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष सुभाष कलसाना नवनीत कौर के घर पहुंचे। उन्होंने नवनीत के पिता बूटा सिंह, माता बलविंदर कौर और भाई युवराज सिंह को बधाई दी। कलसाना ने कहा कि नवनीत ने अपने खेल से शाहाबाद, हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। उनका प्रदर्शन मेहनत, प्रतिभा और समर्पण को दर्शाता है।स्वर्ण पदक का अवसरकलसाना ने कहा कि शाहाबाद के लोगों के लिए यह गर्व की बात है। भारतीय महिला हॉकी टीम अब स्वर्ण पदक से एक कदम दूर है। 2 अक्तूबर को होने वाले फाइनल मुकाबले पर देशभर की नजरें रहेंगी। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में इससे पहले 1982 में स्वर्ण पदक जीता था। अब टीम के पास 44 साल बाद फिर स्वर्ण पदक जीतने का अवसर है।