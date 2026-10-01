Kurukshetra News: थर्ड गेट पर तीन मंजिल दुकान में लगी आग डांस टीचर ने छत से कूदकर बचाई जान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:15 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:15 AM IST
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कुरुक्षेत्र। थर्ड गेट पर बुधवार दोपहर बाद एक तीन मंजिल दुकान में अचानक आग लग गई। इससे दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई और आग कुछ ही देर में तीनों मंजिल तक फैल गई। दमकल विभाग की तीन गाड़ियों और करीब 15 कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
आग की चपेट में एक सेल्टॉस कार भी आ गई। तीन स्कूटी और एक बाइक को हल्का नुकसान हुआ, लेकिन आसपास के दुकानदारों ने उन्हें तुरंत सुरक्षित हटा लिया। दुकान के साथ स्थित एक नृत्य केंद्र से नृत्य शिक्षक दीपक ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई।
आग की लपटें आसपास की दुकानों तक पहुंचने लगी थीं, जिससे दुकानदारों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। शांति नगर निवासी सरकारी ठेकेदार हरविंद्र सिंह की दुकानों में यह आग लगी। उनकी एक दुकान में कार्यालय था और दूसरी में प्रकाशन संबंधी कार्य होते थे।
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हरविंद्र सिंह के अनुसार, प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। उन्हें 30 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस ने भी मौके पर मोर्चा संभाला और भाजपा नेता साहिल सुधा भी घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल अधिकारी संदीप ग्रेवाल ने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।
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आग की चपेट में एक सेल्टॉस कार भी आ गई। तीन स्कूटी और एक बाइक को हल्का नुकसान हुआ, लेकिन आसपास के दुकानदारों ने उन्हें तुरंत सुरक्षित हटा लिया। दुकान के साथ स्थित एक नृत्य केंद्र से नृत्य शिक्षक दीपक ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई।
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आग की लपटें आसपास की दुकानों तक पहुंचने लगी थीं, जिससे दुकानदारों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। शांति नगर निवासी सरकारी ठेकेदार हरविंद्र सिंह की दुकानों में यह आग लगी। उनकी एक दुकान में कार्यालय था और दूसरी में प्रकाशन संबंधी कार्य होते थे।
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हरविंद्र सिंह के अनुसार, प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। उन्हें 30 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस ने भी मौके पर मोर्चा संभाला और भाजपा नेता साहिल सुधा भी घटनास्थल पर पहुंचे। दमकल अधिकारी संदीप ग्रेवाल ने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।