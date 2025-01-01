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Kurukshetra News: किड ज्वेलरी थ्रो में भावना ने स्वर्ण तो वीणा ने जीता रजत

Thu, 22 Oct 2026 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:36 AM IST
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In the kids' jewelry-throwing event, Bhavna won gold, while Veena secured silver.
कुरुक्षेत्र। विजेता छात्र- छात्रा के साथ शिक्षक। स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित जिला एथलेटिक जूनियर चैंपियनशिप-2026 में श्रीमती केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूल की दो छात्राओं ने पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। किड ज्वेलरी थ्रो स्पर्धा में आठवीं कक्षा की भावना ने स्वर्ण जबकि छठी कक्षा की वीणा ने रजत पदक हासिल किया।


विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजू अग्रवाल ने बताया कि छात्राओं ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर श्री जयराम शिक्षण संस्थान के निदेशक एसएन गुप्ता, जयराम सैनिक स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त सूबेदार सुरेश कुमार और शिक्षकों ने दोनों छात्राओं को बधाई दी। प्रधानाचार्य अंजू ने छात्राओं की सफलता का श्रेय पीटीआई योगेश शर्मा और बबीता शर्मा के मार्गदर्शन व छात्राओं की मेहनत को दिया।
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