संस्कारों के दीप से जीवन करें रोशन : बीके सरोज

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कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, भजनों और सम्मान समारोह ने समां बांधा। केंद्र इंचार्ज राजयोगिनी बीके सरोज ने कहा कि दीपावली घरों में दीप जलाने के पर्व के साथ जीवन में ज्ञान, गुणों और श्रेष्ठ संस्कारों का प्रकाश फैलाने का अवसर है।उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दीपक स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार अपने जीवन में श्रेष्ठ गुण अपनाकर दूसरों के जीवन में भी खुशियों का प्रकाश फैलाना चाहिए।क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे विकारों को त्यागकर प्रेम, शांति और सद्भावना अपनाना ही सच्ची दीपावली है। डॉ. प्रवीण महाजन ने मधुर भजन प्रस्तुत कर सभी को भाव-विभोर किया। दो लघु नाटिकाओं का मंचन हुआ। पहली नाटिका में भगवत भाई ने धर्मराज और सतीश कत्याल ने चित्रगुप्त की भूमिका निभाई। इसमें धर्मराज के तीन रूपों का वर्णन किया गया।दूसरी नाटिका में जरनैल भाई, निशा, तन्वी, कनिष्क और जतिन ने अभिनय के माध्यम से संदेश दिया कि सतयुग में जाने का रिमोट हाथ में है। श्रेष्ठ विचारों और कर्मों से ही श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण संभव है। बच्चों के सामूहिक नृत्य में रिद्धि, सिद्धि, सिया और तन्वी ने मनमोहक प्रस्तुति दी। समर्पित बहनों और बीके भाई-बहनों को मुकुट पहनाकर तथा मोमबत्तियां भेंट कर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर बीके निशा सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। संवाद