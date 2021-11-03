Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Hunger strike at Mewat Engineering College; SFI Haryana extends support

Kurukshetra News: मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में भूख हड़ताल, एसएफआई हरियाणा का समर्थन

Thu, 12 Nov 2026 02:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:03 AM IST
विज्ञापन
Hunger strike at Mewat Engineering College; SFI Haryana extends support
कुरुक्षेत्र। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की मांग पर विद्यार्थियों की भूख हड़ताल जारी है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हरियाणा राज्य कमेटी ने इसे समर्थन दिया है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने धरनास्थल पर पहुंचकर विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।
विज्ञापन

विद्यार्थियों ने बताया कि हरियाणा में वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित इस एकमात्र शैक्षणिक संस्थान में सुविधाओं का भारी अभाव है। कक्षा कक्ष के दरवाजे टूटे हैं, शौचालयों की सफाई नहीं होती और भवनों की मरम्मत नहीं कराई जा रही। पुस्तकालय में पुस्तकों व आधुनिक संसाधनों की कमी है। खेल मैदान, प्रेक्षागृह और साझा कक्ष जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षकों को भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। प्रशासन की अनदेखी से मजबूर होकर उन्हें भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष अक्षय माहला ने इसे विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed