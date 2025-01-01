Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   HSGMC has its eyes set on the steps to be taken by the Chief Minister.

Kurukshetra News: मुख्यमंत्री की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर टिकी एचएसजीएमसी की निगाहें

Sun, 08 Nov 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
HSGMC has its eyes set on the steps to be taken by the Chief Minister.
कुरुक्षेत्र। हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा बातचीत करते हुए। स
कुरुक्षेत्र। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) में चल रहे विवाद और प्रशासनिक अड़चनों के बीच अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री की ओर से उठाए जाने वाले कदम पर टिकी हैं। कमेटी का बजट पास न हो पाने और जनरल हाउस की बैठक में कुछ सदस्यों की ओर से रोड़ा अटकाए जाने के मामले ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है, ऐसे में कमेटी के भविष्य के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप और उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
विज्ञापन

शनिवार को कमेटी मुख्यालय पहुंचे एचएसजीएमसी के प्रधान जत्थेदार भूपिंदर सिंह झींडा का कहना है कि कमेटी में चल रहे पूरे घटनाक्रम और मौजूदा हालात से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा चुका है। उन्हें बताया गया है कि किस तरह बजट पारित नहीं हो पा रहा और जनरल हाउस की बैठक में कुछ सदस्यों की वजह से जरूरी कामकाज प्रभावित हो रहा है।
विज्ञापन

झींडा के अनुसार, कमेटी के सुचारू संचालन के लिए बजट का पारित होना बेहद जरूरी है। बजट पास नहीं होने से विकास कार्यों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। वहीं, जनरल हाउस की बैठक में सहमति नहीं बन पाने के कारण भी कई महत्वपूर्ण विषय लंबित हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब कमेटी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाएंगे, ताकि मौजूदा गतिरोध दूर हो सके और एचएसजीएमसी का कामकाज सामान्य रूप से आगे बढ़ सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed