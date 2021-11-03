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लाडवा। हेल्पिंग हैंड संस्था की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में घरेलू जरूरत का सामान भेंट करने की मुहिम जारी है। मंगलवार को संस्था के सदस्यों ने दो जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आवश्यक घरेलू सामग्री भेंट की। प्रधान आरडी अरोड़ा ने बताया कि संस्था अब तक करीब 47 गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग कर चुकी है। संस्था का उद्देश्य जरूरतमंदों के सुख-दुख में सहभागी बनकर उनकी चिंता कम करना है। इस अवसर पर श्याम अरोड़ा, विनोद खुराना, रमन आनंद, टीटू खुराना, रवि अरोड़ा, गोल्डी पुजारा, अमित आनंद, ओपिंद्र डिक्कू, बलविंद्र सिंह और राजू गिरधर सहित अन्य मौजूद रहे।