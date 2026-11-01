Kurukshetra News: आज रात आठ बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रहेगी पाबंदी, लगाए गए नाके

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डीएसपी यातायात सुरेश कुमार के मुताबिक पिहोवा और पटियाला से सहारनपुर, हरिद्वार व यमुनानगर जाने वाले वाहन पिहोवा बाईपास, इस्माईलाबाद, ठोल, कुरड़ी, नलवी और शाहाबाद के रास्ते जा सकेंगे। कैथल से सहारनपुर, हरिद्वार और यमुनानगर जाने वाले वाहन ढांड, कौल, निगदू, नीलोखेड़ी और इंद्री के रास्ते निकल सकेंगे। पंजाब से करनाल, पानीपत, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने वाले भारी वाहन पिहोवा से ढांड और गांव कौल के रास्ते जा सकेंगे।इसी प्रकार यमुनानगर से पिहोवा व पंजाब जाने वाले वाहन लाडवा, बाबैन, शाहाबाद, नलवी और इस्माईलाबाद के रास्ते जा सकेंगे। यमुनानगर से ढांड-कैथल जाने वाले वाहन इंद्री, भादसों और नीलोखेड़ी के रास्ते निकलेंगे। लाडवा, मथाना और पिपली से ढांड-कैथल जाने वाले वाहन एनएच-44 व नीलोखेड़ी तथा पिहोवा-पंजाब जाने वाले वाहन शाहाबाद, जलेबी पुल, नलवी और इस्माईलाबाद के रास्ते जा सकेंगे।