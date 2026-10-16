Kurukshetra News: ग्रीनफील्ड ने शामली-11 को 28 रन से हराया

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ग्रीनफील्ड की ओर से अक्षत सिंह ने 17 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। आकाश ने 22 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाकर 33 रन की पारी खेली। गुरशरण गिल ने 10 गेंदों में 16 रन और डीए ने 11 गेंदों में 13 रन का योगदान दिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी शामली-11 की ओर से मनकू ने 28 गेंदों में एक चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 30 रन बनाए। नमन तरार ने 16 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की सहायता से 30 रन जोड़े, जबकि अंकित ने 18 गेंदों में 23 रन बनाए। इसके बावजूद टीम 109 रन तक ही पहुंच सकी।ग्रीनफील्ड की गेंदबाजी में जीआर ने तीन ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। सक्षम ने दो विकेट लिए, जबकि शिवम दलाल ने एक विकेट चटकाया।