Kurukshetra News: ग्रीनफील्ड ने शामली-11 को 28 रन से हराया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:58 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:58 AM IST
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कुरुक्षेत्र। विक्ट्री फील्ड में बुधवार को खेले गए पावरप्ले एरिया क्रिकेट कप अंडर-19 के लीग मुकाबले में श्री ग्रीनफील्ड क्रिकेट टीम ने शामली-11 को 28 रन से हराया। ग्रीनफील्ड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में आठ विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में शामली-11 की टीम निर्धारित 15 ओवर में आठ विकेट पर 109 रन ही बना सकी।
ग्रीनफील्ड की ओर से अक्षत सिंह ने 17 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। आकाश ने 22 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाकर 33 रन की पारी खेली। गुरशरण गिल ने 10 गेंदों में 16 रन और डीए ने 11 गेंदों में 13 रन का योगदान दिया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी शामली-11 की ओर से मनकू ने 28 गेंदों में एक चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 30 रन बनाए। नमन तरार ने 16 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की सहायता से 30 रन जोड़े, जबकि अंकित ने 18 गेंदों में 23 रन बनाए। इसके बावजूद टीम 109 रन तक ही पहुंच सकी।
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ग्रीनफील्ड की गेंदबाजी में जीआर ने तीन ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। सक्षम ने दो विकेट लिए, जबकि शिवम दलाल ने एक विकेट चटकाया।
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ग्रीनफील्ड की ओर से अक्षत सिंह ने 17 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 35 रन बनाए। आकाश ने 22 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाकर 33 रन की पारी खेली। गुरशरण गिल ने 10 गेंदों में 16 रन और डीए ने 11 गेंदों में 13 रन का योगदान दिया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी शामली-11 की ओर से मनकू ने 28 गेंदों में एक चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 30 रन बनाए। नमन तरार ने 16 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की सहायता से 30 रन जोड़े, जबकि अंकित ने 18 गेंदों में 23 रन बनाए। इसके बावजूद टीम 109 रन तक ही पहुंच सकी।
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ग्रीनफील्ड की गेंदबाजी में जीआर ने तीन ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। सक्षम ने दो विकेट लिए, जबकि शिवम दलाल ने एक विकेट चटकाया।