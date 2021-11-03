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Kurukshetra News: श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में गोवर्धन पूजा कर लगाया भंडारा

Thu, 12 Nov 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:04 AM IST
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Govardhan Puja was performed at the Shri Sangameshwar Mahadev Temple, followed by a community feast (bhandara).
पिहोवा। अरूणाय स्थित श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। महंत रविंद्र पुरी की प्रेरणा और मंदिर सचिव महंत विश्वनाथ गिरी के सान्निध्य में पंडित कमलकांत गौतम ने विशेष पूजन कराया। इस दौरान गो माता, पशुधन, कृषि उपकरणों और मंदिर के वाहनों की पूजा की गई। इसके बाद भंडारा लगाया गया।
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मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सेवादल प्रबंधक भूषण गौतम ने बताया कि मंदिर में हर वर्ष अन्न, धन, पशुधन और कारोबार की समृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की जाती है। शाम को सामूहिक पूजन के बाद कर्मचारियों को उपहार व प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर महंत धीरज पुरी सहित अनेक संत-महात्मा और ब्राह्मण मौजूद रहे।
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