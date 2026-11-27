इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को संविधान के महत्व, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम सहायक प्राध्यापिका डॉ. कीर्ति के मार्गदर्शन में संचालित हुआ। शुभारंभ संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन और शपथ ग्रहण से हुआ।डॉ. कीर्ति ने अपने व्याख्यान में संविधान निर्माण, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नागरिकों को सांविधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने को प्रेरित किया। ऑनलाइन क्विज में करीब 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें संविधान के इतिहास और लोकतंत्र से जुड़े प्रश्न थे। प्राचार्या मोहिनी गर्ग ने कहा कि भारतीय संविधान लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों से इसके मूल्यों को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया।