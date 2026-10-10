Kurukshetra News: बार एसोसिएशन के चुनाव ईवीएम से कराए जाने पर उपायुक्त का जताया आभार

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उपायुक्त ने कहा कि बदलते दौर में तकनीक को अपनाना भी जरूरी है। तकनीक के इस्तेमाल से चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जा सकता है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 11 सितंबर को हुए थे, इसमें सहदेव रढान ने प्रधान पद पर जीत हासिल कर प्रधानी का ताज अपने नाम किया था। विज्ञापन



ईवीएम से चुनाव कराए जाने को चुनाव अधिकारी रहे विनय मोहन आश्री, सहायक चुनाव अधिकारी विजेंद्र बांगड़, बीएस अनेजा व रेखा देवी ने एक नई पहल बताया। उनका कहना था कि जब किसी व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत होती है तो उसे आगे बढ़ाना भी जरूरी होता है। पहली बार ईवीएम से चुनाव होने के बाद उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी इसी व्यवस्था के तहत मतदान कराया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि बदलते दौर में तकनीक को अपनाना भी जरूरी है। तकनीक के इस्तेमाल से चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जा सकता है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 11 सितंबर को हुए थे, इसमें सहदेव रढान ने प्रधान पद पर जीत हासिल कर प्रधानी का ताज अपने नाम किया था।ईवीएम से चुनाव कराए जाने को चुनाव अधिकारी रहे विनय मोहन आश्री, सहायक चुनाव अधिकारी विजेंद्र बांगड़, बीएस अनेजा व रेखा देवी ने एक नई पहल बताया। उनका कहना था कि जब किसी व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत होती है तो उसे आगे बढ़ाना भी जरूरी होता है। पहली बार ईवीएम से चुनाव होने के बाद उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी इसी व्यवस्था के तहत मतदान कराया जाएगा।

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कुरुक्षेत्र। जिला बार एसोसिएशन के 11 सितंबर को हुए चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किए जाने पर चुनाव अधिकारियों ने जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा का आभार जताया और कहा कि बार एसोसिएशन के चुनाव में ईवीएम से मतदान की नई परंपरा शुरू हुई है। उम्मीद है कि अब इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। इससे पहले बार एसोसिएशन के चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होते रहे हैं।