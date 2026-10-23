Kurukshetra News: ई-बसों के पहिए थमे, फेरे घटे, यात्री परेशान

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ई-बसों के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने से शहर के भीतर चलने वाली बसों के साथ आसपास के कस्बों और दूसरे जिलों की ओर जाने वाले यात्रियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। लंबे इंतजार के बाद जब साधारण बसें पहुंचीं तो उनमें सफर कर यात्री अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इससे यात्रियों का समय बर्बाद हुआ और उन्हें अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक साधन तलाशने पड़े।ऐसे में बसों को दोबारा सड़क पर उतारने के लिए रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जिंग की व्यवस्था बनाने में मशक्कत करनी पड़ी। नए बस अड्डे पर बिजली उपलब्ध नहीं होने से स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रही। बैटरी डाउन होने के कारण ई-रिक्शा के पहिए भी थमने की जानकारी सामने आई। यात्री अंकुल, विश्वास, गरिमा, निक्की, सविता, चेता सिंह ने कहा कि कम और वैकल्पिक साधनों के लिए भटकना पड़ा। बसों के साथ बैटरी चार्ज नहीं होने से उन्हें ई-रिक्शा मिलने में भी परेशानी हुई। ई-बसों की चार्जिंग संबधी और संचालन प्रभावित होने बारे जब यातायात प्रबंधक पवन कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं महाप्रबंधक समिंदर सिंह ने परेशानी का जल्द हल निकालने की बात कही। वहीं उपायुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि रोडवेज डिपो के आसपास लगते फीडर से आपूर्ति शुरू कराने का प्रयास कराया जाएगा। बसों के संचालन में दिक्कत को ठीक करने के लिए महाप्रबंधक समिंदर सिंह से बात कर पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाएगी। संवाद