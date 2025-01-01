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Kurukshetra News: कृष्णा कॉलोनी में होगा दुर्गा पूजा महोत्सव

Tue, 06 Oct 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:31 AM IST
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Durga Puja festival to be held in Krishna Colony.
लाडवा। बैठक के दौरान कार्ड का विमोचन करते समिति सदस्य। स्वयं
लाडवा। जय मां भगवती संस्था की बैठक सोमवार को कृष्णा कॉलोनी में हुई। इसमें प्रथम नवरात्रि से दुर्गा अष्टमी तक चलने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर विमर्श किया गया। महोत्सव को सफल बनाने के लिए समिति सदस्यों की जिम्मेदारियों लगाई गई। समिति सदस्य देवराज राजू, जितेंद्र कालिया, राकेश रॉकी, हरीश सिंगला, कृपाल, पारस, कर्ण रहेजा ने दुर्गा पूजा का कार्ड भी जारी किया। दुर्गा पूजा महोत्सव 11 से 19 अक्तूबर तक कृष्णा कॉलोनी में होगा। आरती का समय प्रतिदिन सुबह साढ़े सात बजे और सायं 7 बजे रहेगा। महोत्सव के शुभारंभ से पहले शोभायात्रा निकाली जाएगी। समापन भंडारे व मूर्ति विसर्जन के साथ होगा। संवाद
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