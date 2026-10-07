Kurukshetra News: लाडवा रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान

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टीम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दुकान की सीमा से बाहर सामान रखने पर भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, सुबह और शाम के समय कई रेहड़ी-पटरी संचालक अपना सामान सड़क तक कई फीट बाहर रख देते हैं। इससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ हादसे का खतरा भी बना रहता है। कार्रवाई के दौरान फील्ड सुपरवाइजर अनूप सिंह, राजेश, नीरज, दीपक और राकेश के अलावा पिपली पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी तथा होमगार्ड के जवान मौजूद रहे।

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पिपली। नगर परिषद की टीम ने लाडवा रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। सफाई निरीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अभियान के दौरान सड़क और दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों के करीब 4200 रुपये के चालान किए गए। इसके साथ ही टीम ने कई दुकानदारों का सड़क पर रखा सामान भी जब्त किया गया।