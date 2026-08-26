Kurukshetra News: साइकिलिंग में जिले के खिलाड़ियों ने जीता उपविजेता का खिताब
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Wed, 26 Aug 2026 02:10 AM IST
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शाहाबाद। राज्य स्तरीय साइकिलिंग चैंपियनशिप में कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल उपविजेता बनने का गौरव हासिल किया। खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर पदक तालिका में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।
प्रतियोगिता के अंडर-14 वर्ग में कुरुक्षेत्र पहले, फतेहाबाद दूसरे और हिसार तीसरे स्थान पर रहा। वहीं अंडर-17 वर्ग में फतेहाबाद पहला जबकि कुरुक्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा। करनाल और झज्जर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-19 वर्ग में भी फतेहाबाद ने पहला स्थान हासिल किया। कुरुक्षेत्र ने दूसरा और पानीपत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीनों आयु वर्गों के प्रदर्शन के आधार पर घोषित ओवरऑल परिणाम में फतेहाबाद चैंपियन बना जबकि कुरुक्षेत्र ने दूसरा स्थान हासिल किया। हिसार की टीम तीसरे स्थान पर रही।
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प्रतियोगिता के अंडर-14 वर्ग में कुरुक्षेत्र पहले, फतेहाबाद दूसरे और हिसार तीसरे स्थान पर रहा। वहीं अंडर-17 वर्ग में फतेहाबाद पहला जबकि कुरुक्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा। करनाल और झज्जर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-19 वर्ग में भी फतेहाबाद ने पहला स्थान हासिल किया। कुरुक्षेत्र ने दूसरा और पानीपत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीनों आयु वर्गों के प्रदर्शन के आधार पर घोषित ओवरऑल परिणाम में फतेहाबाद चैंपियन बना जबकि कुरुक्षेत्र ने दूसरा स्थान हासिल किया। हिसार की टीम तीसरे स्थान पर रही।
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