Kurukshetra News: साइकिलिंग में जिले के खिलाड़ियों ने जीता उपविजेता का खिताब

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प्रतियोगिता के अंडर-14 वर्ग में कुरुक्षेत्र पहले, फतेहाबाद दूसरे और हिसार तीसरे स्थान पर रहा। वहीं अंडर-17 वर्ग में फतेहाबाद पहला जबकि कुरुक्षेत्र दूसरे स्थान पर रहा। करनाल और झज्जर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अंडर-19 वर्ग में भी फतेहाबाद ने पहला स्थान हासिल किया। कुरुक्षेत्र ने दूसरा और पानीपत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीनों आयु वर्गों के प्रदर्शन के आधार पर घोषित ओवरऑल परिणाम में फतेहाबाद चैंपियन बना जबकि कुरुक्षेत्र ने दूसरा स्थान हासिल किया। हिसार की टीम तीसरे स्थान पर रही।