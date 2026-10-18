फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Deduction of up to Rs 400 cited on grounds of moisture content; paddy purchased 15 days ago remains unlifted.

Kurukshetra News: नमी की आड़ में 400 रुपये तक का कट, 15 दिन पहले खरीदे धान का नहीं हुआ उठान

Sun, 18 Oct 2026 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Deduction of up to Rs 400 cited on grounds of moisture content; paddy purchased 15 days ago remains unlifted.
कुरुक्षेत्र/पिहोवा। अनाजमंडियों में नमी की आड़ में धान पर 100 रुपये से 300 रुपये तक की कटौती हो रही है। पिछले 15 दिन पहले खरीदे गए धान का भी उठान नहीं हुआ है। इन समस्याओं से नाराज किसानों ने शनिवार को प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और कड़ा रोष जताया।
विज्ञापन

किसान रेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए। उन्होंने वहां से रोष मार्च निकाला और मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे। किसानों ने आरोप लगाया कि राइस मिलर 17 फीसदी नमी वाले धान पर भी 300 रुपये तक कटौती कर रहे हैं। खरीद एजेंसियां किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही हैं। भारतीय किसान यूनियन पिहोवा के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच ने राइस मिलरों पर पूल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी दर पर दर्ज धान को मिलों में उतारने से इन्कार किया जा रहा है। इससे सरकारी खरीद व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान अपनी फसल मंडियों में पड़े रहने के डर से निजी खरीदारों को कम दर पर धान बेच रहे हैं। प्रिंस वड़ैच ने बताया कि एक अक्तूबर को खरीदे गए धान का भी उठान नहीं हुआ। इससे किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाने लगे हैं।
विज्ञापन


खरीद और उठान की स्थिति
जिले में अब तक 6.11 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। इसमें से 5.55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी हो चुकी है, जो कुल आवक का 90.80 फीसदी है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के अनुसार, जिले में लगभग 3.70 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हुआ है। यह जिला की कुल खरीद का 68.6 फीसदी है, जो प्रदेश में अन्य जिलों से ज्यादा है। किसानों को अब तक 833.09 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। पूरे प्रदेश में 11.01 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हुआ है। किसानों ने राइस मिलरों और खरीद एजेंसियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed