Kurukshetra News: दक्ष मलिक की 59 रन की पारी से केसीए नरकातारी ने सूर्या क्रिकेट अकादमी को चार विकेट से हराया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:19 AM IST
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कुरुक्षेत्र। जयराम कॉलेज कुरुक्षेत्र में रविवार को खेले गए 25 ओवर के क्रिकेट मुकाबले में केसीए नरकातारी ने सूर्या क्रिकेट अकादमी को चार विकेट से हराया। सूर्या क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24.4 ओवर में 135 रन बनाकर पूरी टीम गंवा दी। जवाब में केसीए नरकातारी ने 14.5 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।
सूर्या क्रिकेट अकादमी की ओर से गारिशव शर्मा ने 65 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। कप्तान गगन ने 15 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 25 रन की पारी खेली। कार्तिक ने 22 गेंदों पर 13 रन बनाए। केसीए की ओर से वंश खोक्खर ने पांच ओवर में 21 रन देकर दो विकेट और गारिशव शर्मा ने 2.5 ओवर में 26 रन देकर दो विकेट लिए। मोक्ष और कार्तिक को एक-एक विकेट मिला।
दक्ष मलिक ने 42 गेंदों पर बनाए 59 रन
लक्ष्य का पीछा करने उतरी केसीए नरकातारी की शुरुआत दक्ष मलिक ने आक्रामक अंदाज में की। दक्ष ने 42 गेंदों पर नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। आरव ने 14 गेंदों पर 14, विहान ने सात गेंदों पर आठ और मोक्ष ने 10 गेंदों पर पांच रन बनाए। शिवा सैनी ने 10 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से नाबाद 14 रन बनाए। सूर्या क्रिकेट अकादमी की ओर से मणि ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट और अभिनव ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिए। उज्ज्वल, मोक्ष, आरव और मिपुल को एक-एक विकेट मिला। केसीए ने 14.5 ओवर में 137 रन बनाकर चार विकेट से जीत दर्ज की।
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सूर्या क्रिकेट अकादमी की ओर से गारिशव शर्मा ने 65 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। कप्तान गगन ने 15 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 25 रन की पारी खेली। कार्तिक ने 22 गेंदों पर 13 रन बनाए। केसीए की ओर से वंश खोक्खर ने पांच ओवर में 21 रन देकर दो विकेट और गारिशव शर्मा ने 2.5 ओवर में 26 रन देकर दो विकेट लिए। मोक्ष और कार्तिक को एक-एक विकेट मिला।
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दक्ष मलिक ने 42 गेंदों पर बनाए 59 रन
लक्ष्य का पीछा करने उतरी केसीए नरकातारी की शुरुआत दक्ष मलिक ने आक्रामक अंदाज में की। दक्ष ने 42 गेंदों पर नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। आरव ने 14 गेंदों पर 14, विहान ने सात गेंदों पर आठ और मोक्ष ने 10 गेंदों पर पांच रन बनाए। शिवा सैनी ने 10 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से नाबाद 14 रन बनाए। सूर्या क्रिकेट अकादमी की ओर से मणि ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट और अभिनव ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिए। उज्ज्वल, मोक्ष, आरव और मिपुल को एक-एक विकेट मिला। केसीए ने 14.5 ओवर में 137 रन बनाकर चार विकेट से जीत दर्ज की।
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