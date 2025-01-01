Kurukshetra News: दक्ष मलिक की 59 रन की पारी से केसीए नरकातारी ने सूर्या क्रिकेट अकादमी को चार विकेट से हराया

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सूर्या क्रिकेट अकादमी की ओर से गारिशव शर्मा ने 65 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। कप्तान गगन ने 15 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 25 रन की पारी खेली। कार्तिक ने 22 गेंदों पर 13 रन बनाए। केसीए की ओर से वंश खोक्खर ने पांच ओवर में 21 रन देकर दो विकेट और गारिशव शर्मा ने 2.5 ओवर में 26 रन देकर दो विकेट लिए। मोक्ष और कार्तिक को एक-एक विकेट मिला।दक्ष मलिक ने 42 गेंदों पर बनाए 59 रनलक्ष्य का पीछा करने उतरी केसीए नरकातारी की शुरुआत दक्ष मलिक ने आक्रामक अंदाज में की। दक्ष ने 42 गेंदों पर नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। आरव ने 14 गेंदों पर 14, विहान ने सात गेंदों पर आठ और मोक्ष ने 10 गेंदों पर पांच रन बनाए। शिवा सैनी ने 10 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से नाबाद 14 रन बनाए। सूर्या क्रिकेट अकादमी की ओर से मणि ने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट और अभिनव ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट लिए। उज्ज्वल, मोक्ष, आरव और मिपुल को एक-एक विकेट मिला। केसीए ने 14.5 ओवर में 137 रन बनाकर चार विकेट से जीत दर्ज की।