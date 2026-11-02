Kurukshetra News: मुख्यमंत्री सैनी ने खाटू श्याम जागरण में दिया गीता का संदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:35 AM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:35 AM IST
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कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री नायब सैनी शनिवार देर रात केशव पार्क (थीम पार्क) में आयोजित श्री खाटू श्याम जागरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माधव सेवा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को संबोधित किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान श्रीमद्भागवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था।
गीता ने मानव जीवन को ज्ञान, कर्म, धर्म और कर्तव्य पालन का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि बर्बरीक, जिन्हें श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, आज खाटू श्याम के रूप में करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। नायब सैनी ने कहा कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक हैं। गीता का संदेश हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। यह सत्य के मार्ग पर चलने और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने का मार्ग भी दिखाता है।
धार्मिक आयोजनों का महत्व
मुख्यमंत्री ने बताया कि धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हैं। ये समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि लगभग 5163 वर्ष पहले गीता का उपदेश अर्जुन, संजय, महर्षि व्यास, हनुमान और बर्बरीक ने सुना था। बर्बरीक को आज दुनिया श्री खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी, श्री भद्रकाली शक्तिपीठ के अध्यक्ष सतपाल शर्मा और महंत बंसीपुरी सहित कई अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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गीता ने मानव जीवन को ज्ञान, कर्म, धर्म और कर्तव्य पालन का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि बर्बरीक, जिन्हें श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, आज खाटू श्याम के रूप में करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। नायब सैनी ने कहा कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक हैं। गीता का संदेश हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। यह सत्य के मार्ग पर चलने और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने का मार्ग भी दिखाता है।
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धार्मिक आयोजनों का महत्व
मुख्यमंत्री ने बताया कि धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हैं। ये समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि लगभग 5163 वर्ष पहले गीता का उपदेश अर्जुन, संजय, महर्षि व्यास, हनुमान और बर्बरीक ने सुना था। बर्बरीक को आज दुनिया श्री खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। इस अवसर पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी, श्री भद्रकाली शक्तिपीठ के अध्यक्ष सतपाल शर्मा और महंत बंसीपुरी सहित कई अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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